Гидроциклы столкнулись на Затоне в Краснодаре: пострадал 8-летний ребенок

В связи с установившейся на Кубани жаркой погодой и резким увеличением числа отдыхающих на водных объектах, городская служба спасения Краснодара обратилась к жителям и гостям города с призывом строго соблюдать правила техники безопасности при управлении водным транспортом и во время активного отдыха на воде.