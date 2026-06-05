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Гидроциклы столкнулись на Затоне в Краснодаре: пострадал 8-летний ребенок

8-летний ребенок пострадал при столкновении гидроциклов на Затоне в Краснодаре.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре в старом русле реки Кубань произошло ЧП на воде. В результате столкновения двух гидроциклов травмы получил несовершеннолетний пассажир, сообщает телеканал «Краснодар».

Инцидент попал в объективы камер видеонаблюдения, что позволило экстренным службам среагировать мгновенно. К месту аварии оперативно направился катер муниципальной службы спасения. Спасатели вытащили из воды пострадавшего восьмилетнего ребенка, который находился на одном из плавсредств в качестве пассажира.

Пострадавшего оперативно транспортировали на берег и передали бригаде скорой медицинской помощи для госпитализации.

В связи с установившейся на Кубани жаркой погодой и резким увеличением числа отдыхающих на водных объектах, городская служба спасения Краснодара обратилась к жителям и гостям города с призывом строго соблюдать правила техники безопасности при управлении водным транспортом и во время активного отдыха на воде.