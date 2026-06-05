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Аферисты стали предлагать выпускникам Петербурга изменить баллы ЕГЭ

Официально изменить результаты ОГЭ и ЕГЭ можно только через апелляцию.

Источник: Комсомольская правда

Аферисты вновь пытаются нажиться на выпускниках и их родителях в Петербурге. Мошенники обещают за деньги пересдать экзамены или перепроверить работы с гарантированным повышением результата. Об этом предупредили в МВД России.

— Мошенники требуют предоплату, иногда довольно крупную. Они уверяют, что после оплаты баллы изменят в лучшую сторону, — рассказали в полиции. На самом деле официально изменить результаты ОГЭ и ЕГЭ можно только через апелляцию. Другого способа не существует.

В полиции призывают не переводить деньги и не передавать личные данные посторонним. Любые предложения «купить» балл — это стопроцентное мошенничество. Родителям советуют заранее обсудить это с детьми, чтобы подростки не приняли обещания «волшебного повышения» за реальную возможность. Выпускникам важно знать: никто не может изменить их результаты за деньги.