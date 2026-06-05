Аферисты стали предлагать выпускникам Петербурга изменить баллы ЕГЭ

— Мошенники требуют предоплату, иногда довольно крупную. Они уверяют, что после оплаты баллы изменят в лучшую сторону, — рассказали в полиции. На самом деле официально изменить результаты ОГЭ и ЕГЭ можно только через апелляцию. Другого способа не существует.