Глава СКР затребовал доклад по делу о гибели девушки на заборе у бара в Перми

18-летнюю Надежду Вожакову, напомним, нашли висящей на остром штыре забора у бара «Пиво, мясо» в Закамске 11 мая прошлого года. Полицейские сразу отбросили криминальную составляющую, предположив, что девушка пыталась перелезть через забор, сорвалась, упала на штырь и умерла. Позже источник «КП»-Пермь" рассказывал, что в деле о гибели Надежды появился свидетель, женщина, которой Надежда махала из окна. Подробности этой запутанной истории читайте здесь.