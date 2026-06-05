Севастопольцев попросили не гоняться за бензовозами

«Сегодня, как и накануне, свободной продажи бензина на заправках ТЭС и “Атан” не будет. По ранее приобретенным талонам топливо будет реализовываться по 20 литров в одни руки», — отметил губернатор.
Он призвал водителей не создавать пробки в очередях к АЗС.
Если в какое-то время сегодня вы увидите бензовозы, которые подъезжают на АЗС ТЭС или «Атан», то занимать очередь не нужно — сегодня на заправках будет производиться завоз топлива для экстренных и аварийных служб, свободной продажи не будет.
22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках — временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.
1 июня Развожаев заявил, что топливо для Севастополя закуплено в достаточном количестве и ежедневно поступает на АЗС, но логистические перебои сохраняются. По словам губернатора, излишний ажиотаж и попытки набрать как можно больше бензина впрок приводят к тому, что ситуация со стабилизацией затягивается.
В четверг, 4 июня, Развожаев сообщил, что в течение дня в Севастополе не будет свободной продажи топлива на АЗС «ТЭС».
Проблема с дефицитом топлива есть и в Крыму, она находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов.