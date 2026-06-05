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Севастопольцев попросили не гоняться за бензовозами

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн — РИА Новости Крым. В Севастополе второй день подряд на заправках ТЭС и «Атан» нет топлива в свободной продаже. Об этом в пятницу, 5 июня, заявил губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня, как и накануне, свободной продажи бензина на заправках ТЭС и “Атан” не будет. По ранее приобретенным талонам топливо будет реализовываться по 20 литров в одни руки», — отметил губернатор.

Он призвал водителей не создавать пробки в очередях к АЗС.

Если в какое-то время сегодня вы увидите бензовозы, которые подъезжают на АЗС ТЭС или «Атан», то занимать очередь не нужно — сегодня на заправках будет производиться завоз топлива для экстренных и аварийных служб, свободной продажи не будет.

Михаил Развожаев
губернатор Севастополя

22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках — временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.

1 июня Развожаев заявил, что топливо для Севастополя закуплено в достаточном количестве и ежедневно поступает на АЗС, но логистические перебои сохраняются. По словам губернатора, излишний ажиотаж и попытки набрать как можно больше бензина впрок приводят к тому, что ситуация со стабилизацией затягивается.

В четверг, 4 июня, Развожаев сообщил, что в течение дня в Севастополе не будет свободной продажи топлива на АЗС «ТЭС».

Проблема с дефицитом топлива есть и в Крыму, она находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов.

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