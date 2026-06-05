Севастопольцев попросили не гоняться за бензовозами

Если в какое-то время сегодня вы увидите бензовозы, которые подъезжают на АЗС ТЭС или «Атан», то занимать очередь не нужно — сегодня на заправках будет производиться завоз топлива для экстренных и аварийных служб, свободной продажи не будет.