В Анапе раскрыли финансовую пирамиду с ущербом на миллионы рублей

По данным следствия, в течение года подозреваемый привлекал денежные средства граждан, обещая им высокую доходность и гарантированные проценты по вкладам. Однако реальной финансовой деятельности кооператив не вел, а полученными деньгами руководитель распорядился по своему усмотрению.