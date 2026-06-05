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В Анапе раскрыли финансовую пирамиду с ущербом на миллионы рублей

В Анапе полиция раскрыла крупную аферу, организованную руководителем кредитно-потребительского кооператива. Мужчина в течение года привлекал деньги граждан, обещая высокую доходность, но не вел реальной деятельности. В итоге более 30 местных жителей лишились свыше 8 миллионов рублей личных сбережений.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Анапе сотрудники полиции раскрыли крупную схему обмана вкладчиков, которую организовал руководитель местного кредитно-потребительского кооператива. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, в течение года подозреваемый привлекал денежные средства граждан, обещая им высокую доходность и гарантированные проценты по вкладам. Однако реальной финансовой деятельности кооператив не вел, а полученными деньгами руководитель распорядился по своему усмотрению.

Жертвами сомнительной финансовой схемы стали десятки местных жителей, доверивших организации свои сбережения.

«Более 30 жителей Анапы лишились свыше 8 млн рублей — как личных сбережений, так и обещанных выплат по вкладам», — рассказали в краевом главке МВД.