В Анапе раскрыли финансовую пирамиду с ущербом на миллионы рублей

В Анапе сотрудники полиции раскрыли крупную схему обмана вкладчиков, которую организовал руководитель местного кредитно-потребительского кооператива. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По данным следствия, в течение года подозреваемый привлекал денежные средства граждан, обещая им высокую доходность и гарантированные проценты по вкладам. Однако реальной финансовой деятельности кооператив не вел, а полученными деньгами руководитель распорядился по своему усмотрению.
Жертвами сомнительной финансовой схемы стали десятки местных жителей, доверивших организации свои сбережения.
«Более 30 жителей Анапы лишились свыше 8 млн рублей — как личных сбережений, так и обещанных выплат по вкладам», — рассказали в краевом главке МВД.