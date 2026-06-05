Что случилось под Лепелем, где белорус на авто пытался сбить инспекторов. Подробности обнародовали в Следственном комитете.
Сотрудниками инспекции охраны животного и растительного мира 6 апреля 2026 года проводились контрольно-полевые мероприятия в Лепельском районе. Примерно в 17.00 ими был остановлен автомобиль Volkswagen, за рулем которого находился 37-летний мужчина.
Осматривая транспортное средство, инспекторы обнаружили в салоне тушу волка со следами огнестрельного ранения.
«В ходе административного процесса фигурант не подчинился законным требованиям инспекторов: сел в машину и начал движение в их сторону, причинив телесные повреждения одному из инспекторов, после чего скрылся», — сообщили в ведомстве.
При поддержке ГАИ через некоторое время автомобиль остановили. Однако житель Лепельского района стал высказывать угрозы должностному лицу инспекции охраны животного и растительного мира.
В отношении водителя было заведено уголовное дело по статье 366 Уголовного кодекса — насилие, угроза насилием в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности. Он заключен под стражу. На имущество задержанного наложен арест. Также проводится проверка по факту незаконной добычи волка.