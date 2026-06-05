Что случилось под Лепелем, где белорус на авто пытался сбить инспекторов

Сотрудниками инспекции охраны животного и растительного мира 6 апреля 2026 года проводились контрольно-полевые мероприятия в Лепельском районе. Примерно в 17.00 ими был остановлен автомобиль Volkswagen, за рулем которого находился 37-летний мужчина.