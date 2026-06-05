В Краснодаре завели уголовное дело после нападения собаки на школьницу

Следователи завели уголовное дело по статье «Халатность» после того, как бродячая собака напала на 8-летнего ребенка. Это произошло 3 июня во дворе школы, где был организован летний лагерь. Бездомный пес зашел к детям и набросился на девочку.
«Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования уголовного дела руководителем СКР по краю А. К. Масловым поставлен на контроль в аппарате следственного управления», — рассказали в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.
Ребенок доставлен в больницу. Школьнице провели операцию. У нее сильно пострадало лицо, особенно нижнее веко.