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В Краснодаре завели уголовное дело после нападения собаки на школьницу

В Краснодаре завели дело о халатности после нападения собаки на девочку.

Источник: Комсомольская правда

Следователи завели уголовное дело по статье «Халатность» после того, как бродячая собака напала на 8-летнего ребенка. Это произошло 3 июня во дворе школы, где был организован летний лагерь. Бездомный пес зашел к детям и набросился на девочку.

«Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования уголовного дела руководителем СКР по краю А. К. Масловым поставлен на контроль в аппарате следственного управления», — рассказали в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

Ребенок доставлен в больницу. Школьнице провели операцию. У нее сильно пострадало лицо, особенно нижнее веко.