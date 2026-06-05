Неонацист задержан в Могилевской области

Схожий случай был зафиксирован в середине мая нынешнего года, когда сотрудники ГУБОПиК задержали жителя Витебской области за пропаганду нацизма. Фигурант не считал героическими действия ветеранов Великой Отечественной войны и размещал в соцсетях изображения с портретом Гитлера, чтобы героизировать его.