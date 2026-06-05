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Неонацист задержан в Могилевской области

МИНСК, 5 июн — Sputnik. Житель Могилевской области задержан за пропаганду нацизма и распространение экстремистских материалов, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД.

Источник: Sputnik.by

Сотрудники 10-го управления ГУБОПиК МВД по Минской области при поддержке бойцов отдельного отряда спецназначения «Рысь» внутренних войск МВД задержали 26-летнего жителя Могилевской области.

«Фигурант является активным представителем неофашистского движения, придерживается праворадикальных националистических идей и взглядов», — отметили в ведомстве.

По данным правоохранителей, с мая 2022 года фигурант изготавливал и публиковал видеоролики, фотографии и аудиозаписи, содержащие оправдание идеологии нацизма, героизацию нацистских преступников и их пособников, а также прославление совершенных ими преступлений.

Материалы распространялись через созданные задержанным каналы и группы в мессенджерах, а также аккаунты в соцсетях, где он был администратором, подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что данная деятельность приносила ему доход: только на распространении песен экстремистского характера он заработал более 3000 долларов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма, он находится в изоляторе временного содержания.

В МВД подчеркнули, что любые формы пропаганды нацистской идеологии и распространения экстремистских материалов в интернете будут пресекаться в соответствии с законодательством.

Схожий случай был зафиксирован в середине мая нынешнего года, когда сотрудники ГУБОПиК задержали жителя Витебской области за пропаганду нацизма. Фигурант не считал героическими действия ветеранов Великой Отечественной войны и размещал в соцсетях изображения с портретом Гитлера, чтобы героизировать его.