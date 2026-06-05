В Челябинской области руководителей стройкомпании обвиняют в хищении средств 204 граждан

Заместитель прокурора Челябинской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти руководителей и сотрудников компании «Ин-Строй». Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, легализации денежных средств, полученных преступным путём, а также незаконном создании юридического лица.
По версии следствия, с декабря 2022 года по май 2025 года обвиняемые под предлогом строительства индивидуальных жилых домов на территории Челябинской области похищали деньги граждан. Потерпевшими по делу признаны 204 человека.
Кроме того, следствие считает, что фигуранты дела занимались легализацией денежных средств, полученных в результате предполагаемых преступных действий.
В рамках расследования суд наложил арест на 106 объектов недвижимости, подконтрольных обвиняемым лицам. Среди них жилые дома, здания и земельные участки. Общая кадастровая стоимость арестованного имущества превышает 395 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.