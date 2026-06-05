В Челябинской области руководителей стройкомпании обвиняют в хищении средств 204 граждан

Более двухсот жителей Челябинской области признаны потерпевшими по уголовному делу о предполагаемом мошенничестве при строительстве частных домов. Материалы расследования уже направлены в суд, а на имущество обвиняемых наложен арест. Об этом сообщили в прокуратуре региона.