В Екатеринбурге продолжат рассмотрение дела экс-участника ОПГ «Центр» Горшунова

Бизнесмена обвиняют в совершении преступления по части 3 статье 30 — пунктам «а», «и» части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений». Его задержали в Москве 25 апреля, 28 апреля Ленинский районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.