Бензин в Крыму: кто может купить и что делать остальным

Днем в четверг, 4 июня, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике полностью прекращена продажа топлива на АЗС за наличный расчет. Получить бензин можно только по ранее приобретенным талонам и то — по 20 литров в одни руки. Причем, как отметил Аксенов, в продаже талонов уже нет и в ближайшее время не будет.