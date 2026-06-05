В полиции рассказали подробности о массовой драке подростков в Краснодаре

В Краснодаре полиция разбирается в конфликте подростков и драке мужчин на улице Ратной Славы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
Правоохранителям поступило два обращения с одного и того же адреса. Первое — об избиении 14-летней девочки сверстниками, второе — о потасовке мужчин, в результате которой один из участников массовой драки получил ножевое ранение в шею.
«Мы предполагаем, что это цепочка одного события. Сначала был избит ребенок. Потом, по всей видимости, пришли разбираться взрослые», — уточнил в беседе с kuban.aif.ru официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
Он отметил, что полиции еще предстоит разобраться в обстоятельствах обоих инцидентов. Подробности будут известны позднее. По окончании доследственных проверок будут приняты процессуальные решения.