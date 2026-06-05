В румынском порту Констанца взорвался украинский морской дрон. Видео

В румынском гражданском порту Констанца произошел взрыв морского беспилотника. В связи с инцидентом власти ввели чрезвычайный «красный план реагирования» и объявили экстренную эвакуацию порта. Об этом сообщает румынский телеканал Digi24 со ссылкой на Министерство национальной обороны страны и экстренные службы.
Источники Digi24 сообщили, что безэкипажный катер застрял в защитных бонах недалеко от нефтяного терминала. Его заметили ранним утром в районе причалов № 77 и № 78. Аппарат взорвался примерно в 10:30.
В Министерстве национальной обороны Румынии подтвердили факт инцидента и заявили, что похожие беспилотники использует Украина.
«Морской дрон, обнаруженный сегодня утром в гражданском порту Констанцы, самодетонировал около 10:30 без каких-либо жертв. Район уже был изолирован силами Службы информации Румынии, Береговой охраны и Минобороны. Данный объект не принадлежит Вооруженным силам Румынии и не был задействован в недавних учениях в Черном море», — отметили в ведомстве.
Расследованием инцидента уже занялась прокуратура при Апелляционной палате Констанцы.