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В румынском порту Констанца взорвался украинский морской дрон. Видео

ЧП в Румынии: в акватории гражданского порта Констанца у нефтяного терминала взорвался начиненный взрывчаткой морской беспилотник. По данным Минобороны Румынии, он может принадлежать Украине.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

В румынском гражданском порту Констанца произошел взрыв морского беспилотника. В связи с инцидентом власти ввели чрезвычайный «красный план реагирования» и объявили экстренную эвакуацию порта. Об этом сообщает румынский телеканал Digi24 со ссылкой на Министерство национальной обороны страны и экстренные службы.

Источники Digi24 сообщили, что безэкипажный катер застрял в защитных бонах недалеко от нефтяного терминала. Его заметили ранним утром в районе причалов № 77 и № 78. Аппарат взорвался примерно в 10:30.

В Министерстве национальной обороны Румынии подтвердили факт инцидента и заявили, что похожие беспилотники использует Украина.

«Морской дрон, обнаруженный сегодня утром в гражданском порту Констанцы, самодетонировал около 10:30 без каких-либо жертв. Район уже был изолирован силами Службы информации Румынии, Береговой охраны и Минобороны. Данный объект не принадлежит Вооруженным силам Румынии и не был задействован в недавних учениях в Черном море», — отметили в ведомстве.

Расследованием инцидента уже занялась прокуратура при Апелляционной палате Констанцы.