В румынском порту Констанца взорвался украинский морской дрон. Видео

«Морской дрон, обнаруженный сегодня утром в гражданском порту Констанцы, самодетонировал около 10:30 без каких-либо жертв. Район уже был изолирован силами Службы информации Румынии, Береговой охраны и Минобороны. Данный объект не принадлежит Вооруженным силам Румынии и не был задействован в недавних учениях в Черном море», — отметили в ведомстве.