Вода пойдет на спад: сбросы на двух водохранилищах Кубани уменьшат для борьбы с паводком

В ближайшее время объемы сброса воды из Краснодарского и Шапсугского водохранилищ сократят. Об этом сообщает оперштаб региона со ссылкой на Федеральное агентство водных ресурсов.
Эта вынужденная мера позволит снизить уровень воды в русле реки Кубань, что особенно критично для стабилизации обстановки в Крымском и Славянском районах, ранее пострадавших от паводка.
Помимо регулирования работы гидроузлов, нормализации ситуации будут способствовать еще два важных фактора:
1. Погодные условия. По прогнозам метеорологов, в Краснодарский край пришло долгожданное потепление. Установление жаркой и сухой погоды уменьшит естественный приток воды в речную систему.
2. Помощь аграриев. К ликвидации последствий высокой воды подключились кубанские мелиораторы. Они увеличили объемы забора речной воды для орошения сельскохозяйственных угодий, что поможет быстрее разгрузить русло Кубани.