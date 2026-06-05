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Пенсионерка из Новокузнецка перевела аферистам деньги 40 раз

74-летняя женщина из Кемеровской области сделала 40 переводов мошенникам и лишилась более 1,5 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

74-летняя пенсионерка из Кемеровской области перевела мошенникам деньги 40 раз подряд. Об этом случае сообщает издание vse42.ru.

Жительница Новокузнецка обратилась в полицию. Ущерб превысил 1,5 миллиона рублей. Все началось со звонка в мессенджере. Незнакомец предложил пенсионерке заработок на криптовалюте.

Женщина согласилась и зарегистрировалась на инвестиционной платформе. Хотя она знала о подобных схемах из СМИ, она сделала более 40 переводов личных сбережений на счета аферистов.

Позже пенсионерка поняла, что ее обманули. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемых устанавливают.

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