Пенсионерка из Новокузнецка перевела аферистам деньги 40 раз

74-летняя пенсионерка из Кемеровской области перевела мошенникам деньги 40 раз подряд. Об этом случае сообщает издание vse42.ru.
Жительница Новокузнецка обратилась в полицию. Ущерб превысил 1,5 миллиона рублей. Все началось со звонка в мессенджере. Незнакомец предложил пенсионерке заработок на криптовалюте.
Женщина согласилась и зарегистрировалась на инвестиционной платформе. Хотя она знала о подобных схемах из СМИ, она сделала более 40 переводов личных сбережений на счета аферистов.
Позже пенсионерка поняла, что ее обманули. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемых устанавливают.
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