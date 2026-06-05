В Крыму осудили медсестру за липовые справки студентам

Там отметили, что медсестра признала свою вину и раскаялась в содеянном. Женщину признали виновной по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации) и приговорили к одному году ограничения свободы. Также с нее взыскали в доход государства 8,8 тысячи рублей, полученных в результате совершения преступления.