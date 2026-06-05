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В Крыму осудили медсестру за липовые справки студентам

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн — РИА Новости Крым. В Крыму вынесен приговор медсестре за неправомерный доступ к компьютерной информации. Об этом сообщили в Верховном суде Республики Крым.

Источник: РИА "Новости"

«Вступил в законную силу приговор Бахчисарайского районного суда, которым осужденная, используя свое служебное положение, поспособствовала оформлению поддельных справок о временной нетрудоспособности для студентов. Женщина получила вознаграждение за внесение заведомо ложных сведений в медицинскую информационную систему», — отметили в суде.

Оформить поддельные больничные медсестру попросили студенты, пообещав денежное вознаграждение. Так они хотели уклониться от сдачи экзаменационной сессии. Стоимость одной липовой справки составила 1,5 тысячи рублей.

«В информационные базы данных министерства здравоохранения были внесены заведомо ложные сведения о фиктивных заболеваниях, в результате чего были незаконно сформированы и получены справки временной нетрудоспособности», — рассказали в суде.

Там отметили, что медсестра признала свою вину и раскаялась в содеянном. Женщину признали виновной по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации) и приговорили к одному году ограничения свободы. Также с нее взыскали в доход государства 8,8 тысячи рублей, полученных в результате совершения преступления.

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