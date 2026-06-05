В Тверской области возбудили дело после госпитализации 14 детей из лагеря

В Тверской области более 10 детей из детского лагеря «Зарница» попали в инфекционное отделение больницы. Об этом сообщила региональная прокуратура. ЧП случилось 4 июня 2026 года.
«14 детей из детского лагеря “Зарница” были доставлены в инфекционное отделение медицинского учреждения» — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Ржевская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела. Его возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.