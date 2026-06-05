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В Тверской области возбудили дело после госпитализации 14 детей из лагеря

В Тверской области 14 детей из детского лагеря «Зарница» были экстренно госпитализированы в инфекционное отделение. Ржевская межрайонная прокуратура взяла на контроль расследование по уголовному делу по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Тверской области более 10 детей из детского лагеря «Зарница» попали в инфекционное отделение больницы. Об этом сообщила региональная прокуратура. ЧП случилось 4 июня 2026 года.

«14 детей из детского лагеря “Зарница” были доставлены в инфекционное отделение медицинского учреждения» — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ржевская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела. Его возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.