В Тверской области возбудили дело после госпитализации 14 детей из лагеря

В Тверской области 14 детей из детского лагеря «Зарница» были экстренно госпитализированы в инфекционное отделение. Ржевская межрайонная прокуратура взяла на контроль расследование по уголовному делу по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.