Отряд спецназначения «Рысь» задержал белоруса, заработавшего $3000

С мая 2022 года он изготавливал и публиковал видео, фото, аудиозаписи, которые направлены на оправдание идеологии нацизма, признания ее правильной, нуждающейся в поддержке и подражании. Также, добавляют в ведомстве, названный контент был направлен на героизацию нацистских преступников и их пособников, прославлении совершенных ими преступлений.