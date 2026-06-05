Отряд спецназначения «Рысь» задержал белоруса, заработавшего $3000

Отряд спецназначения «Рысь» задержал белоруса, заработавшего более 3000 долларов. Подробности сообщает Министерство внутренних дел.
Сотрудники 10-ого управления по Минской области ГУБОПиК МВД при силовой поддержке бойцов отдельного отряда спецназначения «Рысь» задержали 26-летнего жителя Могилевской области.
Как было установлено, фигурант является активным представителем неофашистского движения, придерживается праворадикальных националистических идей и взглядов.
С мая 2022 года он изготавливал и публиковал видео, фото, аудиозаписи, которые направлены на оправдание идеологии нацизма, признания ее правильной, нуждающейся в поддержке и подражании. Также, добавляют в ведомстве, названный контент был направлен на героизацию нацистских преступников и их пособников, прославлении совершенных ими преступлений.
Материалы задержанный размещал в созданных им же каналах и группах в мессенджерах, в социальных сетях. Фигурант их администрировал, получал прибыль от своей деятельности.
«Только на песнях экстремистского характера он заработал более трех тысяч долларов», — заметили в ведомстве.
В отношении мужчины заведено уголовное дело за реабилитацию нацизма, он находится в изоляторе временного содержания.
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