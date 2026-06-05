В Тольятти вынесли приговор двум бывшим адвокатам ПАСО, обманувшим участника СВО

Как уточняют в СУ СКР по Самарской области, в 2024 году фигуранты обманом завладели банковской картой участника СВО, пообещав передать ее его матери. После этого, злоумышленники сняли с банковского счета мужчины 640 тыс. руб., а затем распорядились деньгами по собственному усмотрению. Потерпевшей признана мать участника СВО, которой был причинен крупный ущерб.