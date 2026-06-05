В Красноярске девушка вскрыла сейф отца и отдала мошенникам 5,5 млн рублей

В Красноярске 19-летняя студентка по указанию мошенников вскрыла болгаркой сейф и перевела им более 5,5 млн рублей. Об этом рассказали в краевом МВД. В конце мая сотрудники салона сотовой связи заметили, что девушка хочет перевести 300 тысяч рублей, постоянно говоря по телефону, и вызвали полицию. Как оказалась, горожанка стала жертвой аферистов и пыталась положить деньги на «безопасный счет».