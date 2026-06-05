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В Красноярске девушка вскрыла сейф отца и отдала мошенникам 5,5 млн рублей

Студентка из Красноярска вскрыла сейф отца и отдала накопления аферистам.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске 19-летняя студентка по указанию мошенников вскрыла болгаркой сейф и перевела им более 5,5 млн рублей. Об этом рассказали в краевом МВД. В конце мая сотрудники салона сотовой связи заметили, что девушка хочет перевести 300 тысяч рублей, постоянно говоря по телефону, и вызвали полицию. Как оказалась, горожанка стала жертвой аферистов и пыталась положить деньги на «безопасный счет».

Полицейские выяснили, что сначала девушке позвонил неизвестный и под видом доставки выманил код из СМС. На следующий день якобы сотрудник полиции заявил о взломе ее «Госуслуг» и оформлении доверенности на преступника из недружественной страны. Чтобы избежать наказания напуганной девушке приказали обыскать квартиру отца и снять на видео.

В итоге она вскрыла болгаркой сейф и забрала 20 тысяч долларов, 2,5 млн рублей, золотые монеты и ювелирные изделия. Украшения она заложила в ломбард, а монеты продала. Общий ущерб составил 5 млн 705 тысяч рублей.

Заведено уголовное дело. Установлены расчетные счета, на которые переводились деньги.