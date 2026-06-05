49 человек погибли в африканской пустыне после поломки автомобиля

Спастись удалось лишь двоим путешественникам, которые пешком преодолели колоссальное расстояние и смогли связаться с местными властями. Однако к моменту начала поисково-спасательной операции их попутчики уже умерли от обезвоживания. Сообщается, что тела всех погибших уже захоронены в братских могилах.