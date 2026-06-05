49 человек погибли в африканской пустыне после поломки автомобиля

В пустыне на территории Нигера от жажды погибли 49 человек. ЧП произошло после поломки автомобиля, на котором передвигалась группа. Выжить во время тяжелейшего перехода удалось только двоим пассажирам, сообщает французский телеканал BFMTV.
Происшествие зафиксировано в 80 километрах к западу от населенного пункта Ассамака. Пассажиры сломавшегося автомобиля остались в пустыне без запасов воды. В этом районе наблюдаются высокие температуры воздуха, а естественные источники влаги полностью отсутствуют.
Спастись удалось лишь двоим путешественникам, которые пешком преодолели колоссальное расстояние и смогли связаться с местными властями. Однако к моменту начала поисково-спасательной операции их попутчики уже умерли от обезвоживания. Сообщается, что тела всех погибших уже захоронены в братских могилах.