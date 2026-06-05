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Зону поиска школьников, пропавших в Ульяновске, расширили

САРАТОВ, 5 июн — РИА Новости. Зона поисков двух пропавших в Ульяновске школьников расширена на территорию Самарской области, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Ульяновской области.

Источник: РИА Новости

Спасатели и правоохранители ищут двух 14-летних подростков, которые собирались в ночь на 23 марта перейти по льду Волги из Заволжского района Ульяновска в Ленинский район. По факту пропажи подростков СК расследует уголовное дело об убийстве, в качестве основной версии рассматривается утопление в воде.

«Расширилась (зона поиска — ред.) вниз по течению от границ Ульяновской область до Самары, Саратова. Поиски не прекращались все это время. Они велись и ведутся на постоянной основе, задействованы службы МЧС, Следственного комитета, применяются средства специальные: дроны, радиоэхолокаторы, водолазы также обследуют акваторию Волги», — рассказали агентству в следственном управлении.

Следователи попросили рыбаков и отдыхающих на Волге обращать внимание на вещи и предметы, которые могут быть связаны с пропажей подростков, к примеру, одежду. В этом случае следует немедленно обратиться в правоохранительные органы или экстренные службы.

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