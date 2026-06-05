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Камеры сняли момент наезда «Мерседеса» на ребенка в центре Волгограда

Наезд дорогой иномарки на 11-летнюю школьницу в Центральном районе Волгограда попал на.

Наезд дорогой иномарки на 11-летнюю школьницу в Центральном районе Волгограда попал на камеру видеонаблюдения. В результате происшествия пострадавшую девочку с травмами забрала «скорая».

Как уточнили в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло накануне днем напротив дома № 12 по ул. 7-ая Гвардейская. За рулем «Мерседеса» была 18-летняя девушка.

— 18-летняя девушка-водитель, управляя автомашиной «Мерседес», напротив дома № 12 по ул. 7-ая Гвардейская наехала на 11-летнюю школьницу, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, — прокомментировали в Главке.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области.

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