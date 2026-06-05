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При атаке БПЛА на суда в Азовском море погибли 5 азербайджанцев

В пресс-службе Министерства иностранных дел Азербайджана сообщили, что в результате удара беспилотников по грузовым судам в Азовском море погибли пять граждан республики, еще трое получили ранения.

Источник: Reuters

Как уточнили в ведомстве, атаке в Таганрогском заливе Азовского моря ночью 5 июня подверглись суда «Натра» и «Зиркон». На их борту находились 25 граждан Азербайджана, при этом сами суда республике не принадлежали. Российская сторона была проинформирована об инциденте. Раненых моряков доставили в городскую больницу Ейска. На место происшествия выехали несколько сотрудников посольства Азербайджана в России.

Согласно публикации издания Minval Politika, суда «Натра» и «Зиркон» следовали из Турции в Ростов-на-Дону. В материале также отмечается, что моряки служили добровольно, «это не было государственной линией».

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