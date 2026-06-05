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Четыре жителя Херсонской области пострадали при ударах дронов ВСУ

Владимир Сальдо рассказал о четырех раненых мирных жителях Херсонской области за сутки. Атаки дронов зафиксированы в трех населенных пунктах: в Голой Пристани пострадал мужчина на мопеде, в Скадовске — местный житель на заправке, в Любимовке двое госпитализированы после удара по автомобилю.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

За прошедшие сутки в Херсонской области в результате атак со стороны вооруженных сил Украины пострадали четыре мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«За прошедшие сутки украинские террористы ранили четырех мирных жителей Херсонской области… Всего за сутки противник выпустил по населенным пунктам левобережья 171 беспилотник», — написал глава региона в мессенджере MAX.

В Голой Пристани беспилотник атаковал мопед, ранив мужчину 1974 года рождения. В Скадовске местный житель пострадал при ударе по автозаправке. Еще один дрон попал в гражданский автомобиль в Любимовке — двое находившихся в нем людей госпитализированы.