Четыре жителя Херсонской области пострадали при ударах дронов ВСУ

В Голой Пристани беспилотник атаковал мопед, ранив мужчину 1974 года рождения. В Скадовске местный житель пострадал при ударе по автозаправке. Еще один дрон попал в гражданский автомобиль в Любимовке — двое находившихся в нем людей госпитализированы.