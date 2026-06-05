Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Екатеринбурге

«На борту самолета во время полета сработала индикация о возможной неисправности, которая не позволяла продолжать полет в безопасном режиме. В связи с этим экипаж принял решение приземлиться в Екатеринбурге для устранения проблемы», — сообщили ТАСС в «УА».
Всех 220 пассажиров, находившихся на борту, разметили в терминале. Им предоставили все необходимые услуги, включая питание и напитки, сообщили в авиакомпании.
ЕАН писал, что отдых сотен туристов из Екатеринбурга, Казани, Сочи, Минвод и Уфы в Турции оказался под вопросом из-за проблем авиакомпании Air Anka. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Перевозчику Air Anka были выданы разрешения на чартерные рейсы только до 25 мая. Это решение приняли в интересах туристов, несмотря на ранее согласованное с авиавластями Турции летнее расписание.
Однако, не имея разрешений на полеты после этой даты, Air Anka продала свои провозные емкости туроператору Anex Tour до конца октября. Россияне, застрявшие в Анталье после отмены рейсов, были вынуждены возвращаться домой за свой счет.