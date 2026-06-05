В Челябинске УФАС выявило картельный сговор двух компаний на 97,5 миллионов

Компании участвовали в аукционах для «Дальневосточной генерирующей компании», ГБУ «Жилищник района Некрасовка» и других заказчиков. Установлено, что организации регистрировались по одному адресу, использовали общий контактный номер и совпадающие IP-адреса при подаче заявок. Целью было обеспечение победы конкретному участнику и поддержание цен. Сумма заключенных контрактов составила 97,5 млн рублей.