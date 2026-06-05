Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске УФАС выявило картельный сговор двух компаний на 97,5 миллионов

Целью сговора было обеспечение победы конкретному участнику и поддержание цен.

Источник: ФАС РФ

Челябинское УФАС выявило сговор двух компаний на торгах на 97,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Антимонопольное ведомство признало действия ООО «РегионСнаб» и ООО «ПСК» при закупках средств индивидуальной защиты картельным сговором.

Компании участвовали в аукционах для «Дальневосточной генерирующей компании», ГБУ «Жилищник района Некрасовка» и других заказчиков. Установлено, что организации регистрировались по одному адресу, использовали общий контактный номер и совпадающие IP-адреса при подаче заявок. Целью было обеспечение победы конкретному участнику и поддержание цен. Сумма заключенных контрактов составила 97,5 млн рублей.

Материалы дела будут переданы в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции). Сами компании привлекут к административной ответственности.