Председатель воронежского СНТ «назначил» себе премию в 250 тысяч и попал под статью

Как установило следствие, в период с декабря 2024 года по январь 2025 года мужчина, злоупотребив служебным положением, составил фиктивный протокол заседания правления. В документе было указано, что члены товарищества якобы приняли решение выплатить председателю премию в размере 250 000 рублей.