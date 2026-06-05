Агрессивные медведи пробрались в поселок Красноярского края

Агрессивные медведи пробрались в поселок Чалбышево Красноярского края: один из них задрал быка, а второй — первого хищника. Об этом местная жительница рассказала журналистам «Проспекта Мира».
— Прямо за моим домом медведь задрал быка. Сегодня ночью мои собаки вообще не спали, гавкали. А утром пришел еще один медведь, — рассказала женщина.
В региональном Министерстве природных ресурсов и лесного комплекса сообщили, что с начала 2026 года в Енисейском округе принято решение об отстреле четырех медведей (пока что отстрелено три).
Если вы заметили хищника в населенном пункте — тут же звоните на номер 112.
Что делать при встрече с медведем? В каких случаях хищники могут напасть, и можно ли этого избежать? На эти и другие вопросы в эфире радио «Комсомольская правда-Красноярск» ответил Николай Мальцев, начальник отдела Госохотнадзора министерства природных ресурсов и лесного комплекса края.