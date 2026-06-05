Воронежец попал под дело за ношение формы подполковника ВВС РФ

В марте 2026 года мужчина пришёл в обмундировании на личный приём к заместителю прокурора Воронежской области. При этом он никогда не являлся подполковником ВВС РФ и не был награждён указанной государственной наградой. Форму, знаки различия и муляж медали он приобрёл на маркетплейсе.