Воронежец попал под дело за ношение формы подполковника ВВС РФ

Воронежец попал под административное дело за ношение формы подполковника ВВС РФ с медалью «Золотая Звезда», вручаемой Герою России. Его оштрафовали на тысячу рублей. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов региона в четверг, 4 июня.
В марте 2026 года мужчина пришёл в обмундировании на личный приём к заместителю прокурора Воронежской области. При этом он никогда не являлся подполковником ВВС РФ и не был награждён указанной государственной наградой. Форму, знаки различия и муляж медали он приобрёл на маркетплейсе.
Воронежца признали виновным в незаконном ношении форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций (ч. 1 ст. 17.12 КоАП РФ). Помимо штрафа, у него конфисковали обмундирование.