Генпрокуратура РФ: обучение экс-судьи Хахалевой оплатили представители криминалитета

Как передает издание, истец ходатайствовал о приобщении к материалам дела сведений из образовательного учреждения, касающихся оплаты обучения Наталии Хахалевой, а также информации о лицах, внесших платежи.
«Просим приобщить сведения из образовательного учреждения, касающиеся оплаты за обучение Хахалевой Наталии. Просим приобщить сведения о лицах, которые произвели эту оплату. Это близкий круг человека, занимающего высшее положение в криминальной иерархии»— заявил представитель Генпрокуратуры в суде.
Речь идет о деле об обращении в доход РФ имущества семьи Хахалевых и аффилированных лиц. В ходе заседания представители надзорного ведомства также представили протоколы допросов и рассекреченные материалы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Наталия Хахалева является сестрой бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елена Хахалева. Ранее Генпрокуратура РФ инициировала судебное разбирательство, связанное с происхождением активов семьи и связанных с ней лиц.