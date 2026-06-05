Генпрокуратура РФ: обучение экс-судьи Хахалевой оплатили представители криминалитета

В ходе рассмотрения антикоррупционного иска об обращении в доход государства имущества семьи Хахалевых представители Генпрокуратуры РФ заявили, что обучение бывшей судьи Арбитражного суда Кубани Наталии Хахалевой было оплачено лицами из окружения человека, занимающего высшее положение в криминальной иерархии. Об этом стало известно на заседании Октябрьского районного суда Краснодара, пишет ТАСС.