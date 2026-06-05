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Крымчан призвали не покупать талоны на бензин с рук

Крымчане жалуются на «развод» при покупке талонов с рук.

Источник: Комсомольская правда

Крымские чаты заполонили сообщения о продаже «талонов на бензин с доставкой за 6 часов». На фоне топливного ажиотажа аферисты придумали новую схему обмана: продают несуществующие талоны, требуют полную предоплату на карту и исчезают.

Жители полуострова уже сообщают о потерянных деньгах и предупреждают других водителей, передает «Крымское информационное агентство».

Мошенники обещают доставку талонов курьером за несколько часов или дней, при этом, требуют 100% предоплату переводом на карту.

На просьбы назвать адрес для получения отвечают: «Не нужно приезжать лично, иначе эту лавочку быстро прикроют».

После перевода денег жертвы остаются ни с чем. Одним присылают бесполезные файлы, другим — фишинговые ссылки для кражи данных банковских карт. Некоторые «продавцы» исчезают сразу после получения оплаты.

Крымчан предупреждают не поддаваться на уловки аферистов.