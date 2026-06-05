В Югре перевернулась моторная лодка с людьми, есть погибшие

Инцидент случился 5 июня в Октябрьском районе. Лодка модели «Салют-480» опрокинулась, но точных данных о пострадавших пока нет. «Произошло опрокидывание маломерного судна с 8 пассажирами на борту. В настоящее время количество погибших и пострадавших устанавливается», — говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX.