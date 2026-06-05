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В Югре перевернулась моторная лодка с людьми, есть погибшие

В ХМАО на реке Обь перевернулась лодка «Салют-480» с восемью пассажирами. Следователи выясняют количество пострадавших и погибших в результате опрокидывания судна. Возбуждено уголовное дело.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В ХМАО-Югре на реке Обь перевернулось маломерное судно. На борту находились восемь человек, сообщает Центральное МСУТ СК России.

Инцидент случился 5 июня в Октябрьском районе. Лодка модели «Салют-480» опрокинулась, но точных данных о пострадавших пока нет. «Произошло опрокидывание маломерного судна с 8 пассажирами на борту. В настоящее время количество погибших и пострадавших устанавливается», — говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.