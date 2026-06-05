В Алтайском крае школьница украла деньги у учителя через его телефон

Перед судом предстанет 16-летняя ученица. Ее обвиняют в попытке похитить деньги с банковского счета педагога. Следствие считает, что в этом апреле девушка зашла в школьный кабинет. Там она увидела оставленный без присмотра мобильный телефон учителя. Устройство было разблокировано, и на нем был открыт доступ к банковскому приложению.