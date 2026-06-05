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«Сталин-центр» строят на Бору, в Омске закрыли музей Сталина

Учреждение «репрессировало» само себя.

В то время как на Бору в Нижегородской области ведется строительство «Сталин-центра», в Омске официально прекратило деятельность частное учреждение «Музей Сталина». Запись о ликвидации организации появилась в ЕГРЮЛ 3 июня, сообщает Om1.ru.

Известно, что музей открыли в квартире жилого дома на улице 10 лет Октября в августе 2021 года. Инициатором создания выступил предприниматель Станислав Липатов.

В экспозиции были представлены портреты Иосифа Сталина, барельефы и другие предметы, связанные с образом советского вождя.

Организаторы учреждения не назвали причины ликвидации музея.