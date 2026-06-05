Сообщения о химической атаке в Туапсе назвали фейковыми

В социальных сетях и мессенджерах Краснодарского края начала распространяться тревожная информация о якобы имевшей место химической атаке в Туапсинском муниципальном округе. Авторы сообщений пугают жителей сведениями о том, что облако зараженного воздуха движется в сторону Геленджика. Власти региона официально заявили: это очередная ложь.
«В настоящее время в Туапсинском округе объявлена угроза атаки БПЛА, а не химической атаки, о чем сообщали оперативный штаб Краснодарского края и пресс-служба администрации муниципалитета. Как отмечают в оперативных службах региона — угрозы химической атаки нет», — сообщили в оперштабе региона.
Жителей региона просят не распространять непроверенные сообщения и ориентироваться исключительно на сводки, публикуемые официальными ведомствами. Подобные информационные вбросы направлены на создание паники среди населения. Вся актуальная и достоверная информация о ситуации в муниципалитетах оперативно размещается на официальных ресурсах администрации края и профильных ведомств.