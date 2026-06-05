Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму подросток-мопедист погиб под колесами питбайка

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн — РИА Новости Крым. В Симферопольском районе в результате столкновения мопеда и питбайка погиб подросток. Об этом сообщили в прокуратуре Республики Крым.

«По предварительной информации, 4 июля водитель мопеда Yamaha 2009 года рождения, двигаясь в районе села Белоглинка Симферопольского района, совершил столкновение с мотоциклом QJMOTOR под управлением водителя 2008 года рождения», — рассказали в надзорном ведомстве.

В результате ДТП погиб подросток, управлявший мопедом. Второй водитель с травмами доставлен в больницу. Прокуратура проводит проверку по факту ДТП, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным Госавтоинспекции Симферопольского района, авария произошла поздно вечером в четверг на земельном участке, не являющимся дорогой общего пользования.

«Установлено, что оба участника ДТП управляли транспортными средствами без права на управление. Дополнительно выявлено, что 18‑летний молодой человек ранее привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ», — уточнили в Госавтоинспекции.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше