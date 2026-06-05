В Крыму подросток-мопедист погиб под колесами питбайка

«По предварительной информации, 4 июля водитель мопеда Yamaha 2009 года рождения, двигаясь в районе села Белоглинка Симферопольского района, совершил столкновение с мотоциклом QJMOTOR под управлением водителя 2008 года рождения», — рассказали в надзорном ведомстве.
В результате ДТП погиб подросток, управлявший мопедом. Второй водитель с травмами доставлен в больницу. Прокуратура проводит проверку по факту ДТП, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По данным Госавтоинспекции Симферопольского района, авария произошла поздно вечером в четверг на земельном участке, не являющимся дорогой общего пользования.
«Установлено, что оба участника ДТП управляли транспортными средствами без права на управление. Дополнительно выявлено, что 18‑летний молодой человек ранее привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ», — уточнили в Госавтоинспекции.