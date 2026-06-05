На Алтае пенсионерка потеряла деньги при попытке вернуть украденные 1,2 млн рублей

Уточняется, что 65-летняя жительница Бийского района в 2024 году вложила в биржевой заработок около 15 тысяч рублей. Вскоре на счету отобразилась «прибыль» почти 600 тысяч. При попытке вывода ей сказали, что карты заблокированы. Потребовалось указать доверенное лицо.