Агент КГБ Белоруссии рассказал, как завербовал сторонницу Тихановской

Протасевич рассказал, что сторонница Тихановской Алина Харисова получила запрос якобы от СБУ «сливать» внутреннюю кухню белорусской оппозиции. На деле Харисова передавала всю информацию сотруднику белорусского КГБ под прикрытием.
«Кулуарные решения, грызня в руководстве, теневые финансовые потоки, переписки из закрытых чатов. Все то, к чему советник имеет доступ по долгу службы. Никаких закладок и шпионских камней — просто сиди, слушай и передавай кураторам. Взамен — криптовалюта. Долго наш “человек с позицией” не раздумывал. Ударили по рукам. Классическая вербовка прошла успешно», — сказал Протасевич в эфире авторской программы «Без прикрытия» на телеканале СТВ.
По его словам, днем девушка искренне улыбалась соратникам на закрытых совещаниях, а по вечерам собирала для кураторов тайны беглой оппозиции. «Диктофонные записи, сливы из секретных чатов и внутренние документы. Никаких угрызений совести. Просто мелкая подработка. Вся суть ее блестящей карьеры — громко кричать о свободе на камеру, чтобы потом продать своих же за кадром», — отметил он.