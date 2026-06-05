8 млн рублей похитили у жителей Анапы под видом доходных вкладов

В Анапе выявили и пресекли факт мошенничества, жертвами которого стали более 30 местных жителей. Установлено, что 45-летний краснодарец, являясь руководителем кредитно-потребительского кооператива, осуществляющего деятельность в Таганроге, в течение года активно привлекал денежные средства граждан под предлогом высокодоходных вкладов.
Не намереваясь выполнять взятые на себя финансовые обязательства, мужчина распорядился полученными от вкладчиков средствами по собственному усмотрению. В результате его противоправных действий более 30 жителей Анапы лишились своих личных сбережений и обещанных выплат на общую сумму, превышающую 8 миллионов рублей.
В настоящее время в отношении жителя Краснодара возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Следственные мероприятия продолжаются, устанавливаются иные возможные факты противоправной деятельности задержанного, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.