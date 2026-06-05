8 млн рублей похитили у жителей Анапы под видом доходных вкладов

Не намереваясь выполнять взятые на себя финансовые обязательства, мужчина распорядился полученными от вкладчиков средствами по собственному усмотрению. В результате его противоправных действий более 30 жителей Анапы лишились своих личных сбережений и обещанных выплат на общую сумму, превышающую 8 миллионов рублей.