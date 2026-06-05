Работники строймагазина под Воронежем своровали товары на 435 тысяч рублей

Установлено, что 27-летний сборщик и 30-летний экспедитор осуществляли незаконную деятельность в период с сентября 2025 года по январь 2026 года. Они несколько месяцев добавляли в крупные заказы лишние позиции. Затем сборщик перемещал товар в зону отгрузки, а оттуда экспедитор вывозил его на личной «Газели» и продавал.