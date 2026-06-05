Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Работники строймагазина под Воронежем своровали товары на 435 тысяч рублей

Двоих мужчин приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно.

Источник: АиФ Воронеж

Двоих сотрудников строительного магазина под Воронежем осудили за кражу товара на 435 тысяч рублей. Их приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в четверг, 4 июня.

Установлено, что 27-летний сборщик и 30-летний экспедитор осуществляли незаконную деятельность в период с сентября 2025 года по январь 2026 года. Они несколько месяцев добавляли в крупные заказы лишние позиции. Затем сборщик перемещал товар в зону отгрузки, а оттуда экспедитор вывозил его на личной «Газели» и продавал.

Мужчин признали виновными в краже, совершённой группой лиц по предварительному сговору (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

Фигуранты дела уже возместили ущерб в полном объёме.