Работники строймагазина под Воронежем своровали товары на 435 тысяч рублей

Двоих сотрудников строительного магазина под Воронежем осудили за кражу товара на 435 тысяч рублей. Их приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в четверг, 4 июня.
Установлено, что 27-летний сборщик и 30-летний экспедитор осуществляли незаконную деятельность в период с сентября 2025 года по январь 2026 года. Они несколько месяцев добавляли в крупные заказы лишние позиции. Затем сборщик перемещал товар в зону отгрузки, а оттуда экспедитор вывозил его на личной «Газели» и продавал.
Мужчин признали виновными в краже, совершённой группой лиц по предварительному сговору (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ).
Фигуранты дела уже возместили ущерб в полном объёме.