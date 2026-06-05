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Посольство России прокомментировало взрыв БЭК в румынском порту

Российское посольство в Румынии выступило с официальным заявлением после взрыва морского беспилотника в порту Констанцы. Дипломаты подчеркнули, что сдетонировавший аппарат и другие дрейфующие катера являются украинскими БЭК, которые Киев использует для создания угроз гражданскому судоходству.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Взорвавшийся в румынском порту Констанца морской беспилотник, а также другие обнаруженные в этой акватории аппараты являются украинскими. Об этом информирует пресс-служба посольства России в Румынии.

Российские дипломаты назвали информацию румынского военного ведомства об инциденте «намеренно неполной». В дипмиссии подчеркнули, что обнаруженные у побережья Констанцы безэкипажные катера принадлежат Украине.

«Речь идет об украинских морских беспилотных аппаратах, используемых киевским режимом для осуществления террористических актов против гражданских морских судов и создания угроз для безопасности судоходства в Черном море», — говорится в заявлении пресс-службы посольства.

В российском дипломатическом представительстве также категорически отвергли любые утверждения о возможной связи обнаруженной техники с Вооруженными силами РФ.

«Любые попытки прямо или косвенно “привязать” эти дроны к России и возложить на нее ответственность за данный инцидент лишены малейших оснований», — заявили в дипломатическом представительстве.

Ранее румынские СМИ сообщили, что утром 5 июня в порту Констанцы взорвался морской дрон, застрявший в защитных бонах всего в 50 метрах от крупнейшего нефтяного терминала. Власти объявили эвакуацию порта и ввели режим ЧС. Позже появилась информация о еще нескольких приближающихся к побережью беспилотниках.