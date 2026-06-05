Посольство России прокомментировало взрыв БЭК в румынском порту

Ранее румынские СМИ сообщили, что утром 5 июня в порту Констанцы взорвался морской дрон, застрявший в защитных бонах всего в 50 метрах от крупнейшего нефтяного терминала. Власти объявили эвакуацию порта и ввели режим ЧС. Позже появилась информация о еще нескольких приближающихся к побережью беспилотниках.