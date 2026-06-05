Опасные шалости на воде: в Краснодаре спасли двух детей за сутки

Только за один день, 4 июня, в городе зарегистрировали два таких случая. Один из них произошел на Краснодарском водохранилище, где подросток предпринял попытку пересечь водоем на бревне. Оперативная спасательная операция позволила благополучно вернуть ребенка на берег, и, к счастью, несовершеннолетний отделался испугом. Как рассказал Наумов, инцидентом уже занимается полиция.