Опасные шалости на воде: в Краснодаре спасли двух детей за сутки

Глава Краснодара Евгений Наумов вновь обратился к жителям и гостям города с настоятельным призывом воздержаться от купания в городских водоемах и Кубани. Несмотря на установленные информационные таблички, звуковые оповещения и регулярные рейды спасателей, Единая дежурно-диспетчерская служба продолжает фиксировать происшествия на воде, причем особо тревожит рост числа инцидентов с участием детей.
Только за один день, 4 июня, в городе зарегистрировали два таких случая. Один из них произошел на Краснодарском водохранилище, где подросток предпринял попытку пересечь водоем на бревне. Оперативная спасательная операция позволила благополучно вернуть ребенка на берег, и, к счастью, несовершеннолетний отделался испугом. Как рассказал Наумов, инцидентом уже занимается полиция.
Второе происшествие случилось на Карасунском озере в Пашковке. Школьник упал в воду. Благодаря быстрым и слаженным действиям спасателей, мальчика вытащили из воды и госпитализировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
«Дорогие жители и гости Краснодара, будьте осторожны и не рискуйте своим здоровьем. Водоемы города не предназначены для плавания, — обратился Евгений Наумов. — Родители, еще раз объясните своим детям правила поведения у воды. Каникулы должны быть не только весёлыми, но и безопасными».
Обо всех чрезвычайных ситуациях на воде необходимо незамедлительно сообщать по единому номеру 112.