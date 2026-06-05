Под Воронежем у 44-летнего мужчины нашли более 500 граммов марихуаны

Экспертиза подтвердила, что изъятое является марихуаной весом 187,7 грамма и коноплей массой 354,33 грамма. Мужчина не стал отрицать свою причастность и пояснил, что собирал дикорастущую коноплю в окрестностях поселка для личного употребления, после чего самостоятельно высушивал и хранил ее.