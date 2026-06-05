Знакомый пропавшего Сергея Усольцева заявил, что дозвонился по его номеру

Злополучный телефон и сигналы с него не раз упоминались в СМИ за время поисков, однако до сих пор СК ни разу не подтверждал, что телефон активен. Во второй половине мая в СК сообщали, что после пропажи телефоны Усольцевых проверяли на предмет последнего сигнала. По данным следователей, аппараты были неактивны.