Знакомый пропавшего Сергея Усольцева заявил, что дозвонился по его номеру

Исследователь Валентин Дегтярев, который был знаком с Сергеем Усольцевым, пропавшим вместе с семьей в красноярской тайге, заявил, что смог дозвониться по номеру его телефона.
4 июня материал с комментарием Дегтярева опубликовал aif.ru. В статье говорится, что исследователь предпринял попытку позвонить Сергею Усольцеву накануне, то есть 3 июня.
«Сначала телефон был в Сети, я дозвонился — трубку сняли, но в ответ тишина. Позже перезвонили с другого номера и тоже молчали», — говорит собеседник издания.
По его словам, через некоторое время некто на том конце провода отключил возможность принимать входящие вызовы. «Такое ощущение, что человек с того света управляет функциями номера», — сказал Дегтярев.
С его слов, номер телефона Усольцева все еще фигурирует в актуальных госконтрактах и по состоянию на 26 апреля числился за Сергеем. Дегтярев добавил, что отправлял sms на тот номер — якобы они «успешно доставляются», из чего он делает вывод, что работу сим-карты кто-то оплачивает.
«Либо Усольцев жив, либо сим-карта находится у тех, кто с ним расправился. Вряд ли это полиция или Следственный комитет — они бы уже дали пояснения», — сказал собеседник aif.ru.
Семья Усольцевых — 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина — пропала в Красноярском крае 28 сентября прошлого года во время турпохода от поселка Кутурчин. С тех пор о местонахождении семьи ничего неизвестно.
После исчезновения были обнаружены автомобиль и личные вещи пропавших. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Поиски семьи сейчас продолжаются.
Злополучный телефон и сигналы с него не раз упоминались в СМИ за время поисков, однако до сих пор СК ни разу не подтверждал, что телефон активен. Во второй половине мая в СК сообщали, что после пропажи телефоны Усольцевых проверяли на предмет последнего сигнала. По данным следователей, аппараты были неактивны.