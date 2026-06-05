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Жителей Волжского 5 июня встревожили звуки взрывов

Сегодня, 5 июня, жители Волжского Волгоградской области испугались звуков взрывов.

Сегодня, 5 июня, жители Волжского Волгоградской области испугались звуков взрывов и выстрелов, которые, по предварительным данным, доносятся со стороны полигона военной части.

В местных пабликах волжане, преимущественно проживающие в старой части города, делятся аудио и видео сообщениями с тревожными звуками и кадрами признаков пожара в виде черного дыма вдалеке.

— Это может быть полигон. Учения, — рассуждают волжане.

— Возможно, учения на Зеленом, выстрелы слышны, — предполагают местные жители.

По словам волжан, помимо громких звуков в старой части города ощущается и едкий запах дыма.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что тревожных вызовов из Волжского 5 июня не поступало. Ведомство на данный момент зафиксировало в этом городе только один вызов по поводу возгорания в автомобиле.

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