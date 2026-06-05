Суд под Воронежем обязал ЧОП выплатить зарплату охранникам, работавшим без договора

По данным суда, в ноябре 2025 года истцы нашли в соцсети объявление о вакансии охранника в городе Мытищи. По телефону им пообещали стабильные выплаты каждые 15 дней. Прибыв на объект, мужчины приступили к обязанностям. Однако, несмотря на добросовестное выполнение всех задач, работодатель так и не выплатил им обещанные деньги, оставив работников без оплаты за весь отработанный период.