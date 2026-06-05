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В Челябинской области студент перевёл аферистам более 2 млн после сообщения «от директора колледжа»

Жертвой телефонных мошенников стал 19-летний житель Коркино. Он лишился более двух миллионов рублей. Как сообщили в полиции, злоумышленник связался с молодым человеком через мессенджер, представившись директором колледжа, а затем под психологическим давлением мошенники убедили его перевести все накопления на чужой счёт.

Источник: Pchela.News

По данным ОМВД России «Коркинский», сначала молодому человеку пришло сообщение якобы от руководителя учебного заведения. В нём говорилось, что для получения оценок в электронном виде необходимо назвать код из смс. Студент сообщил данные, с ним связались мошенники и начали запугивать, утверждая, что он якобы поддерживает недружественное государство.

Под угрозами и давлением парень выполнил требования аферистов и перевёл все свои сбережения на указанные реквизиты. Общая сумма ущерба превысила два миллиона рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Полицейские напоминают жителям Челябинской области: сотрудники банков, госорганов и образовательных учреждений никогда не просят сообщать коды из смс или переводить деньги на «безопасные счета». При подобных звонках и сообщениях стоит сразу прекратить разговор и самостоятельно связаться с организацией по официальным контактам.