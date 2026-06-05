В Челябинской области студент перевёл аферистам более 2 млн после сообщения «от директора колледжа»

Жертвой телефонных мошенников стал 19-летний житель Коркино. Он лишился более двух миллионов рублей. Как сообщили в полиции, злоумышленник связался с молодым человеком через мессенджер, представившись директором колледжа, а затем под психологическим давлением мошенники убедили его перевести все накопления на чужой счёт.