«Все снимал на мобильный». Житель Пинска получил более 19 лет тюрьмы, жестоко убив сожительницу на глазах ее бабушки, которую тоже душил

В Пинске мужчина жестоко убил сожительницу. Подробности уголовного дела рассказали в прокуратуре Брестской области.
Фигурантом уголовного дела стал 36-летний пинчанин. В пьяном состоянии в октябре 2025 года мужчина поссорился с 30-летней сожительницей. Во время конфликта агрессор таскал жертву за волосы, ножом срезал ей пряди с головы, не менее 23 раз ударил руками и ногами по голове и телу, бил головой о пол. Истязания обвиняемый снимал на мобильный телефон.
В какой-то момент все увидела бабушка женщины. Пенсионерка просила мужчину остановиться и грозила вызвать милицию, но фигурант набросился на нее, не менее девяти раз ударил руками и ногами, схватил за шею и стал душить. После он вернулся к истерзанной сожительнице и задушил ее.
Перед судом мужчина предстал за истязание, убийство, насилие и угрозу насилием в отношении иного лица, выполняющего общественный долг по пресечению преступления (ч.1 ст. 154, ч.1 ст. 139, ст. 366 Уголовного кодекса Беларуси). К слову, преступление обвиняемым было совершено спустя один месяц после осуждения за грабеж.
Суд приговорил его к 19 годам и трем месяцам исправительной колонии строго режима и без штрафа.
Потерпевшим по делу признан отец погибшей женщины, в его пользу взыскана денежная компенсация морального вреда — 50 тысяч белорусских рублей.
Приговор еще может быть обжалован.
Еще мы писали, что произошло под Добрушем, где тело мужчины нашли в рыболовных сетях.