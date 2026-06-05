«Все снимал на мобильный». Житель Пинска получил более 19 лет тюрьмы, жестоко убив сожительницу на глазах ее бабушки, которую тоже душил

Фигурантом уголовного дела стал 36-летний пинчанин. В пьяном состоянии в октябре 2025 года мужчина поссорился с 30-летней сожительницей. Во время конфликта агрессор таскал жертву за волосы, ножом срезал ей пряди с головы, не менее 23 раз ударил руками и ногами по голове и телу, бил головой о пол. Истязания обвиняемый снимал на мобильный телефон.