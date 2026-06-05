Жителя Кыштыма будут судить за убийство, совершённое 21 год назад

По версии следствия, между парнями во время пьянки произошёл конфликт. Обвиняемый нанёс товарищу не меньше 28 ударов ножом в грудь, от которых тот умер на месте. Потом он забрал деньги, куртку, пуловер, телефон и ключи от автомобиля. Уехав на машине, он через пару километров врезался в препятствие, бросил её и скрылся. О.