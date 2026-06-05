Жителя Кыштыма будут судить за убийство, совершённое 21 год назад

В Челябинской области завершили расследование уголовного дела, которое не могли раскрыть больше двадцати лет.
В апреле 2005 года в Кыштыме на улице Карла Либкнехта родственники нашли тело 24-летнего парня с множеством колото-резаныех ранений. Из квартиры пропали деньги, одежда и мобильный телефон, а в нескольких километрах от дома обнаружили его брошенную и повреждённую машину.
Тогда найти преступника по горячим следам не получилось. Следствие выяснило, что в ту ночь погибший распивал спиртное вместе со своим 20-летним знакомым. Подозреваемый скрылся из города, его объявили в федеральный розыск, а дело приостановили. Но работа не прекращалась.
Мужчина постоянно менял место жительства по России, а также паспортные и анкетные данные. Однако после повторных допросов свидетелей и нового анализа материалов местонахождение беглеца установили. Теперь ему 41 год, его задержали.
По версии следствия, между парнями во время пьянки произошёл конфликт. Обвиняемый нанёс товарищу не меньше 28 ударов ножом в грудь, от которых тот умер на месте. Потом он забрал деньги, куртку, пуловер, телефон и ключи от автомобиля. Уехав на машине, он через пару километров врезался в препятствие, бросил её и скрылся. О.
бщий ущерб превысил 122 тысячи рублей. Мужчину обвиняют в разбое и убийстве, сопряжённом с разбоем. Уголовное дело уже направили в Кыштымский городской суд.